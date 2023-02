Taliban za ta mayar da sansanonin sojin waje cibiyoyin kasuwanci

Mintuna 59 da suka wuce

A wata sanarwa da ya fitar ranar Lahadi, Mullah Baradar ya ce, ''An yanke shawarar cewa ma'aikatar harkokin kasuwanci da masana'antu za ta karɓi iko da ragowar sansanonin sojojin ƙasashen waje da nufin mayar da su cibiyoyin kasuwanci na musamman.''

''Wannan kuwa ya haɗa da samar da yankuna masu zaman lafiya a kusa da babban birni da kuma kan iyakoki domin 'yan kasuwa masu zuba jari na waje kamar 'yan China... da kuma buƙatar farfaɗo da harkokin kasuwanci na yankin da maƙwabta," in ji masanin.

An yi ƙiyasin cewa Afghanistan tana da albarkatun ƙasa waɗanda darajarsu ta kai dala tiriliyan ɗaya, waɗanda suka ƙunshi iskar gas da jan ƙarfe da makamantansu.

An sanya takunkumi a kan jami'an gwamnatin kuma an dakatar da kadarorin babban bankin ƙasar da ke waje, sannan an dakatar da atallafin da ake bai wa ƙasar daga waje, wanda kusan shi ne tattalin arziƙin ya dogara da shi a baya.