An ɗaure wani saurayi kan laifin kashe tsohuwar budurwarsa

Mintuna 28 da suka wuce

An yanke ma wani saurayi hukuncin daurin rai-da-rai bayan an same shi da laifin kisan kai, inda ya daba wa wata mata wuka har sau 40 a yammacin birnin Landan