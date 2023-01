'Yan siyasa na mantawa da mata idan sun samu gwamnati'

Ta ce,” Mata suna iya bakin kokarinsu, kuma sune ma a takaice ginshikin zabe, amma ana kallon abubuwa ana yi amma bad ai aga mat aba idan an ci zabe.”

To sai dai wasu matan na ganin laifin ba na maza ba ne illa su kansu matan kasancewar wai sai bango ya tsage kadangare kan samu hanya kamar yadda Binta Muhammad Nasir wata mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a jihar Katsina ta shaida wa BBC.

Ta ce,” Babbar matsalar um matan jihar Katsina ita ce, koda sun fito takara, sai kaji daga baya sun janye, ban san me suke ji ko suke tsoro ba, ita siyace aba ce da sai na jajirce an tsaya tsayin daka kafin ace an san da kai ko na tafi da kai kamar yadda yakamata.”