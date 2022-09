Man Utd da Chelsea za su ci gaba da sa ido kan De Jong, Mendy ya bijire wa Chelsea

Asalin hoton, OTHERS

Sa'a 1 da ta wuce

Wolves will za ta duba yuwuwar daukar tsohon ɗan wasan gaba na Ingila Andy Carroll, mai shekara 33 wanda ba shi da kungiya a yanzu, idan har kokarinta na daukar Diego Costa bai yuwuwa. (Telegraph - subscription required)

Ɗan wasan tsakiya na Brazil Douglas Luiz, mai shekara 24, ya shirya barin Aston Villa a matsayin wanda ba wani kwantiragi a kansa a karshen kakar nan. (UOL - in Portuguese)

Ɗan wasan Ajax Brian Brobbey, asaln Holland mai shekara 20, ya ce kociyan Manchester Unite Erik ten Hag ya neme shi da ya koma kungiyarsa ta Old Trafford a kakar nan. (ESPN.nl via Voetbal Primeur - in Dutch)