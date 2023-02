Raunin shugabancin Buhari ya sake fitowa fili - El-Rufa'i

Asalin hoton, OTHERS

Mintuna 35 da suka wuce

Sakamakon taronsu na ƙungiyar gwamnonin APC, gwamnan ya shaida wa BBC cewa, sun tsaya sun duba wannan tsarin da aka ɓullo da shi na canjin kuɗi da masifar da abin ya haifar wa al'umma da kuma ƙiyayya da ya ce an sa al'umma suka fara ji don su ɗora wa jam'iyyarsu ta APC.

''Kuma waɗanda suka fito da wannan tsari sun yi ne domin a kada jam'iyyarmu a zaɓe, '' in ji shi.

El-Rufain ya ce a taron da suka yi na gwamnonin sun yarda cewa kamata a bi abin da Kotun Ƙoli ta ce, a ci gaba da amfani da tsoffin da sababbin kuɗin sai an gama shari'a.

"To ta yaya za mu iya tanƙwara shi, ba wanda bai yi tir da wannan tsari ba, yadda ya sa mutan cikin wahala.''

''Akwai ma wasu shugabanni biyar da ba su goyi baya ba,'' in ji gwamman na Kaduna.

''Kuma ba mu da wani haufi a zaɓe mai zuwa in Allah Ya yarda Asiwaju zai ci Kaduna,'' in ji shi. Kuma sauran 'yan takararsu duka za su ci zaɓe a cewarsa.

Da ya koma kan batun sayen ƙuri'a ya ce '' to yau aka ma fara sayen ƙuri'a ne?''

''Me ya sa ba a canza kuɗin a da ba. Da Naira kawai ake yi?''

''Za a iya bai wa mutane dala ko yuro ko CFA za a iya bai wa mutane abinci, akwai hanyoyin siyan ƙuri'a da yawa ba za ka iya cire kuɗi daga siyasa ba sai dai ka rage,'' in ji shi.

Abin da ya sa kansu ya rabu a jam'iyya ɗaya

''Ka ga Godwin Emefiele daman PDP ta kawo shi sauran waɗanda ake ƙulle-ƙulle da su mun sansu idan lokaci ya yi za mu faɗi sunansu daman ba 'yan jamiyya ba ne 'yan ci bulusu ne,'' in ji shi.

Nasir El-Rufai, ya ce, '' shi shugaban ƙasa mutum ne mai yarda da mutane kuma an riga an ɓata mu an ce gwamnoni ɓarayi ne shi ya sa ba sa son wannan tsari''.