Malamar da girgizar ƙasa ta halaka dukkanin ɗalibanta a Moroko

Bayan ta ji labarin girman ɓarnar da girgizar ƙasar ta yi wa ƙauyen, nan take ta fara tunanin makarantar da take koyarwa - makarantar Adaseel da kuma ɗalibanta waɗanda take kira 'ya'yanta.