Za a zuba jari a fasahar zamani don kaucewa hayaki mai gurbata muhalli

20 Janairu 2023

Masana kimiyya sun ce rage hayaki mai gurbata muhalli ba zai wadatar wajen rage dumamar yanayi ba, dole sai an hada da wasu dabaru na fasahar zamani.

"Domin ƙayyade ɗumamar zuwa ƙasa da maki biyu a ma'aunin celcius, akwai buƙatar mu ƙara rage fitar da sinadarin." In ji Dr Steve Smith na jami'ar Oxford.

Ya ce," Duk wasu sabbin hanyoyi an yi amfani da su.".Akwai bayanan da masana kimiyya ke yi cewa duniya na dumama saboda irin sinadaran da ake fitarwa wadanda ke gurbata muhalli."

Sun ce idan har ba a dai-daita fitar da hayakin da ke gurbata muhalli da yanayi da kuma hanyoyin da za a rage shi ba, to za a ci gaba da fuskantar karuwar dumamar yanayi a duniya.

To amma kai wa ga hakan shi ne babban aiki.

Rahoton Majalisar Dinkin Duniya na baya bayannan a kan sauyin yanayi ya ce idan har ana so a kawar da hayaki mai gurbata muhalli kwata kwata a duniya, to dole a rage sinadarin CO2, sannan a biya masana'antun da ke fitar da irin wannan sinadari diyya.

Masana sun ce idan har ana so a rage fitar da wannan sinadari saboda gurbata muhalli to dole sai an rubanya a kan abubuwan da ake da ke rage fitar da sinadarin kafin na da 2050.