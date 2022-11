Tambayoyi da amsoshi kan Brazil a Gasar Kofin Duniya a Qatar

Mintuna 17 da suka wuce

Masu tsaron baya: Bremer, Alex Sandro (both Juventus), Eder Militao (Real Madrid) Marquinhos (Paris St Germain), Thiago Silva (Chelsea), Danilo (Juventus), Daniel Alves (Pumas), Alex Telles (Sevilla)

Zakakuri Thiago Silver da Marquinhos suna daga cikin wadanda za su tsare bayan Brazil, an yi mamaki da aka tafi da Dani Alves, mai shekara 39.

Masu buga mata tsakiya: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro, Fred (both Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Lucas Paqueta (West Ham United)

Masu ci mata kwallaye: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli (both Arsenal), Neymar Jr (Paris St Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham Hotspur), Rodrygo, Vinicius Jr (both Real Madrid)

'Yan wasa tara aka gayyata a wannan gurbin kuma matasa masu taka leda a Turai, in banda mai wasa a Flamengo, Pedro, wanda ya taimakawa kungiyarsa ta lashe Copa Libertadores da cin kwallo 12.

