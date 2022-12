An tsawaita zaman Southgate matsayin kocin Ingila

Sa'a 1 da ta wuce

Kocin Ingila Gareth Southgate zai cigaba da jan ragamar tawagar Three Lions har sai an kammala gasar Euro 2024 da za a yi a Jamus. An nada kocin mai shekaru 52 ne a 2016, kuma ya kai Ingila wasannin kusa da karshe a gasar kofin duniya ta 2018 da kuma gasar nahiyar Turai ta Yuro 2021. A yanzu aikin Southgate zai kare ne a watan Disamban 2024 bayan an kammala gasar kofin nahiyar Turai da Jamus za ta karbi bakunci. Hukumar kwallon kafa ta Ingilar ce ta fitar da sanarwar cewa ''ta gamsu da aikin Southgate da mai taimaka masa Steve Holland'', kuma tana so su cigaba da namijin kokarin da suke yi. Faransa ce ta cire Argentina a zagayen quarter finals na gasar kofin duniya ta Qatar 2022 da aka kammala jiya. A yanzu Gareth Southgate yabi sahun Koci Walter Winterbotton da Sir Alf Ramsey da kuma Sir Bobby Robson, wadanda suka kafa tarihin dadewa kan karagar kocin Ingila a tarihi.