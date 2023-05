PSG na son Silva, Arsenal na lallaɓar West Ham a kan Rice

Sa'a 1 da ta wuce

A shirye Arsenal take ta bai wa West Ham kudin da kungiyar ba ta taba samu a sayar da dan wasa ba, fam miliyan 90 domin sayar mata da Declan Rice, sannan kuma watakila Granit Xhaka, ya kasance daya daga cikin wadanda Gunners din za su sayar. (Mail)

Ana ganin Barcelona na son dan wasan tsakiya na Wolves Ruben Neves kuma idan har za ta sayar da shi a bazara mai zuwa to kungiyar za ta karbi kudin da bai gaza fam miliyan 45 ba. (Telegraph)

Newcastle United ta kara nuna sha'awarta a kan matashin dan wasan tsakiya na Hungary Dominik Szoboszlai, wanda kwantiraginsa da RB Leipzig ya tanadi sayar da shi ga duk kungiyar da take so a kan yuro miliyan 70, to amma kuma kungiyoyin biyu har yanzu ba su yi wata magana ba a kai. (Sky Sports)