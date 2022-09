Mutuwar Sarauniya Elizabeth II: Shin wanne irin sarki ne Charles zai zama?

Mintuna 38 da suka wuce

Wannan al'amari ne da ya shafi mukamai daban-daban, dokoki daban-daban, in ji Farfesa Vernon Bogdanor masanin tsarin mulki.

“Tun farko an san cewa dole ne ya sauya salo. Jama’a ba za su so sarki mai fafituka ba,” a cewar Farfesa Bogdanor. Sarki Charles yana sane da bukatar rage yawan magana. ” Ni ba wawa ba ne. Na san mulki daban yake da sauran abubuwa ” in ji shi a hirar da ya yi da BBC.