Za a yi hutun shan ruwa a wasannin Premier

Sa'a 1 da ta wuce

An yi hasashen zafin zai kai har lamba 37 a ma’aunin selshiyas.

Suma wasannin gasar Lig na Ingila (The English Football League) za a bayar da wannan damar a kowane bangare biyu na wasan kasancewara ana sa ran yanayin zafin ya kai 30 a ma’aunin Selshiyas ko ma sama da haka.

An yi wannan hutun shan ruwa a lokacin wasan Premier tsakanin West Ham da Manchester City ranar Lahadin da ta gabata.

Haka kuma a wasannin cin kofin Carabao ma na dare zagayen farko da aka yi a farkon makon nan, ciki har da wasan Coventry da Bristol an yi wannan hutun.

‘’A tsawon minti 90, zai yi tasiri to amma ba yadda za ka yi said ai ka yi iya kokarinka idan yanayin ya zo,’’ in ji shi.