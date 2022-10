An gurfanar da mutumin da ake zargi da yi wa 'yar shekara hudu fyade a kotu a Kano

Barista Bello Isa Lawan shi ne lauyan gwamnati da ya jagoranci gabatar da wannan tuhuma, ya kuma shaida wa BBC cewa ''An kawo shi kotu, an kuma karanta masa abinda ake tuhumarsa da shi , wanda shi kuma ya musa wannan tuhuma da ake yi masa, to shi ne muka gaya wa kotu cewa muna so a ba mu watarana, domin abinda ake zarginsa da shi , abu ne mai girma wanda ita wannan kotun ba ta da hurumin sauraron wannan shari'a, to mun karbi kundin tuhumar kuma za mu kai wa babban jami'in shigar da kara, zai zauna ya yi nazari domin ganin abin da ya kamata a yi, domin yi wa kowanne bangare adalci.''