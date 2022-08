Labaran matan Afirka ta Kudu takwas da aka yi wa fyaɗen taron dangi

"Mun zata mutuwa za mu yi," in ji ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wa fyaɗen.

"Wasun mu sun so su gudu amma sai suka kamo su.

Mata uku daga cikin wadanda aka yi wa fyaɗen sun ba da labarin abin da ya same su

Ita ma wata daga cikin wadanda aka yi wa fyaɗen, ta ba da labari cikin shessheƙar kuka, inda ta ce an mata duka saboda ta ƙi bayar da haɗin kai cikin sauƙi.

"So muke su dauwama a gidan yari, muna so a dinga ba mu kariya dare da rana ta yadda ba za mu dinga jin tsoron zuwa ko ina ba duk lokacin da muke so.