Ko me ya sa ba a ganin ƙwazon gwamnatin Shugaba Buhari?

Sa'a 1 da ta wuce

To ko me ya sa ba a ganin kwazon gwamnatin?

Adadin man da ƙasar take haƙa ya ragu sosai, farashinsa a kasuwannin duniya ya faɗi ƙasa warwas - mma duk da haka, gwamnatinsa ta san yadda take ƙuƙutawa take aiwatar da ayyukan raya ƙasa da kuma inganta tsaro a Najeriya.