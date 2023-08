'Mun kafa ƙungiya don kare haƙƙin tagwaye a Najeriya'

Sa'a 1 da ta wuce

"Ba ma jin daɗin yadda za ka an auri Hassana an kai ta wani wuri, ita ma Hussaina a kai ta wani wuri daban," in ji shugaban ƙungiyar Hassan Tijjani Salihu.