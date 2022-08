Gwagwarmayar da Somalia take don fatattakar mayakan al-Shabab

Mintuna 53 da suka wuce

Jami'an diflomasiyya na ƙasashen waje sun ce an shafe watanni 18 ana tsara harin da ya hada da mayaƙa 1,200.

"Mun ajiye maƙaman mu, muna kuma kallon yadda Habasha ke wargaza kanta da kanta,'' in ji mamban na al-Shabab. ''Lokacin cin galaba a kan abokan gabanmu ya kusa zuwa.''

Kungiyar na sakawa mutane da ke yankunan da take iko biyan kudin haraji.

Kungiyar na ci gaba da kai hare-hare a lokacin da take so, inda take harba makamai kan majalisar ƙasar da kuma zuwa cikin filin jirgin saman kasa da kasa inda ofisoshin jakadanci da na Majalisar Dinkin Duniya da kuma dakarun kasar waje suke.