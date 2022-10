Manya-manyan asarar rayuka da aka taɓa yi a wajen kallon kwallon kafa a duniya

Mintuna 22 da suka wuce

Filin Wasan Estadio Nacional, Peru (1964)

Asalin hoton, Peruvian Institute of Sport

Akalla mutum 300 suka rasu a lokacin da ake buga wasa tsakanin Peru da Ajantina, inda aka samu yamutsi bayan an hana wani kwallo da Peru ta jefa a ragar Ajantina.

A hukumance, wadanda suka mutu sun kai 328, amma akwai alama an tauye adadin domin ba a hada da wadanda aka harbe ba domin magoya bayan da jami'an tsaro sun gwabza a wajen filin wasan.

Mai shari'a Benjamin Castaneda bai samu gamsassun hujjoji da zai tabbatar da hakan ba," in ji wakilin wasanni na BBC, Piers Edwards a wata maƙala da ya rubuta a shekarar 2014 domin bikin cika shekara 50 da aukuwar bala'in, wanda har yanzu ake kirga shi a cikin irinsa da suka fi tsanani.

Daga bisani an yanke wa kwamandan 'yan sanda mai suna Jorge Azambuja, wanda shi ne ya bayar umarnin harba barkonon tsohuwa daurin wata 30 a gidan yari.

Filin Wasan Accra, Ghana (2001)

A wani wasan kece-raini tsakanin Heart Oak da Asante Kotoko, wadanda kungiyoyi ne guda biyu masu dimbin magoya baya da aka buga a Mayun 2001, an samu barkewar rikici bayan magoya bayan Kotoko sun nuna rashin jin dadinsu da farke kwallon da abokan karawansu suka yi a kusa da tashi.

"Na ga gawarwakin matasa masu jini a jika a kwance a kasa. Na shiga tashin hankali, da har na kasa kirga yawan gawarwakin," in ji Karamin Ministan Wasannin Ghana na wancan lokacin Joe Aggrey a zantawarsa da BBC.

Kwamitin Bincike ya daura laifin ga 'yan sanda, wannan ya sa aka tuhumi 'yan sanda shida da kisan kai. Sai dai a shekarar 2003, an wanke su a wata shari'a da mutanen Ghana da dama suka yi na'am da shi kamar yadda Paul Adom Otchere, wanda dan jarida ne a tashar rediyo ta Joy FM wanda ya kasance a kotun lokacin shara'ar ya bayyana.

"Abin da mutanen gari suka so shi ne hukunta wadanda suka gina filin wasan, wanda ya tabbatar da ingancin ginin da wadanda suka kulle kofofin shiga filin a lokacin yamutsin," kamar yadda ya bayyana wa BBC bayan hukuncin.

Hillsborough, Birtaniya (1989)

Sai dai an yi watsi da wannan bayan an gudanar da bincike-bincike a tsakanin shekaru 30 daga baya.

A shekarar 2016, wani alkali ya tabbatar da cewa an kashe wadanda lamarin ya rutsa da su ne, sannan ya wanke 'yan kallon daga aikata wani laifin.

Filin Wasan Dasharath, Nepal (1988)

Wannan yamutsin ne ya jawo mutuwar mutane da dama. A hukumance an ce mutum 70 suka mutu, amma kafofin yada labarai na Nepalese sun ruwaito cewa wadanda suka mutu za su kai 93.

"Na ga takalman wadanda suka mutu ko ta ko'ina a filin," in ji Anil Rupakheti, wanda tsohon dan kwallo ne da ya kasance a cikin filin lokacin da lamarin ya faru a zantawarsa da Jaridar Kathmandu Post a shekarar 2020.

Filin Wasan Port Said, Masar (2012)

An zargi dakarun tsaro da sakacin bari a kai wa magoya bayan Al Ahly hari a filin wasan Port Said a 2012

A wani wasa da aka fafata tsakanin Al Masry da All Ahly na Masar, a birnin Port Said a Fabrailun 2012, an karkare wasan ne jina-jina, bayan magoya bayan Kungiyar Al Masry sun kutsa yankin magoya bayan Kungiyar Al Ahly, suka kai musu hari, inda suka samu nasarar cin musu-saboda 'yan sanda sun ki bude kofofin ficewa.