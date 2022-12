'Ba yabo ba fallasa, kara yawan kudin da za a cira a banki da CBN ta yi'

Mintuna 28 da suka wuce

"Sai dai duk da haka ƙarin da aka yi ɗin zuwa naira 500,000 daga N100,000 shi ma ba laifi, amma da so samu ne a ƙara ko da zuwa miliyan ɗaya ne a sati.

Shi ma wani mai POS din ya ce ya ji dadi da aka samu ƙarin, "saboda naira dubu ɗarin da aka ce za mu dinga karɓa a sati da farko to zai sa kasuwancinmu ya samu tangarɗa.

"Wannan ƙarin ya yi mana, amma da so samu ne ko miliyan ɗaya a mayar da shi, amma hakan ma ba laifi," ya ce.

Ba a bar ƴan soshiyal midiya a baya ba

Aminu Salihu ya ce: Idan har daman don cigaban tattalin arzikin kasa aka yi wannan tsari, me yasa yanzu aka sanja?

Abdulrahman Sanusi Ahmad ya ce: "To Allah ya kyauta. Amma akwai Rina a kaba kam. CBN ya yi amai ya lashe kenan kan matakinsa na ƙayyade yawan kuɗaɗen da za a dinga cirewa daga bankuna a ƙasar.

Tsokacin masana

To sai dai duk da sauya matakin, CBN bai janye batun cewa duk wanda zai cire kuɗaɗen da suka haura adadin da aka kayyade ba a mako saboda dalilai masu ƙarfi, to sai an caji kashi 3 cikin 100 ga ɗaiɗaikun mutane da kuma kashi 5 cikin 100 ga kamfanoni.