Zaben Najeriya na 2023: Ku ba mu labaran abubuwan da suka shafe ku

Muna so mu ji daga gare ku. Labaran da za mu kawo kan zaɓeukan Najeriya za su kasance na abubuwan da suka shafe ku ne kuma daga bakinku.

Za mu so mu ba da labaranku. Za mu yi labaran ne kan abubuwan da suka faru da ku a kan muhimman al’amuran ƙasar.

Muna so mu ba da labaran abubuwan da suke da muhimmanci a wajenku. Gamsuwar masu sauraro ce za ta zama ƙashin bayan rahotanninmu – ma’aikatanmu na bincike kan yadda rikice-rikice a Najeriya suka shafi ‘yan ƙasa kamarku.

Labarai a ɓangarori biyar masu muhimmanci a rayuwar ƴan Najeriya

Labaran da muke so ku aiko mana za su kasance da abin da ya faru da ku ne kan matsalar rashin tsaro ko abin da ya shafi ɓangaren ilimi ko na lafiya ko cin hanci ko tattalin arziki.

Wato muna so mu ji idan akwai wani labari da kuke da shi a waɗannan fannoni da irin tasirin da ya yi muku a rayuwa.

Ku ba mu labaranku: Ta yaya matsalar tsaro da rikice-rikice ke shafarku?

Za mu ɓoye sunanku idan har ba kwa so mu wallafa.

Idan har labarinku ya cancanci a wallafa shi, to ɗaya daga cikin ma’aikatanmu za su tuntuɓe ku.

Ku ba mu labaranku: Ta yaya matsin tattalin arziki ke shafarku?

Ku ba mu labaranku: Wace matsala ce kuka ci karo da ita kan abin da ya shafi ɓangaren ilimi?

Za mu so mu ji labarai na wasu abubuwa da suka same ku masu alaƙa da matsalar ɓangaren ilimi; alal misali tarnaƙi ta ɓangaren ƙarancin kuɗaɗe ko yajin aiki ko matsalar tsaro ko cin hanci ko rashin shugabanci nagari ko ƙarancin kayan more rayuwa ko tsadar kuɗin karatu ko ƙarancin kayan koyarwa ko kuma siyasantar da harkokin Ilimi.