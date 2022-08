Na fita daga APC ne saboda an zagi yayan Shugaba Buhari - Fatihu Muhammad

Mintuna 7 da suka wuce

A hirarsa da BBC, dan majalisar, wanda ya yi zargin cewa an murde zaben fitar da gwani na jam'iyyar domin bai wa wani damar yin takarar kujerar majalisar wakilan tarayya a zaben 2023, ya ce mutumin da aka bai wa takarar ne ya kirawo shi a waya ya zazzagi mahaifinsa.

"Idan kai dan halak ne aka ci mutuncin iyayenka, me ya kamata ka yi? In dai ka san darajar mahaifanka. Ai siyasa ba hauka ba ce," in ji shi.