Yadda ƴan bindiga ke ƙona ƙauyuka ƙurmus a Darfur

Mintuna 41 da suka wuce

Ƙazancewar matsalar sace-sacea da lalata muhimman ababen more rayuwa sun sanya mutane da dama ba su da isasshen abinci, babu ruwan sha mai tsafta, kuma babu magunguna.

An katse hanyoyin sadarwa, amma na samu nasarar tattaunawa da wani ɗan jarida mai suna Essa Daffallah.

"Rundunar RSF ta afka cikin garin ɗauke da manyan motocin da ke dauke da bindigogi, da kuma babura masu yawan gaske," in ji shi, inda ya ƙara da cewa a ranar Juma'a 19 ga watan Mayu "an wawashe ofisoshi da shaguna masu zaman kansu".

"An yashe asibitin ne saboda yana cikin yankin da ake fada, an wawashe akasarin wuraren da ake haɗa magunguna, an rufe dukkan wuraren zama a Nyala gaba daya ta hanyar shingaye da tona ramuka, ta yadda mayakan ba za su iya shiga yankunan da ake zaune ba.