'Fiye da kashi 70 na wadanda aka kashe a Najeriya a watan Yuni a Arewa suke'

Sa'a 1 da ta wuce

Sabuwar kididdigar, wadda kamfanin Beacon Consulting Limited da ke nazari kan harkokin tsaro ya fitar a wannan watan, ta bayyana cewa an kai hari 338 a fadin kasar a watan na Yuni lamarin da ya kai ga sace mutum 651.

Kazalika an kashe "mutum 765. Wannan lamari ya faru ne a kananan hukumomi 185 da ke jihohi 36 da Abuja, babban birnin kasar."

Alkaluma kan lamarin sun bayyana cewa kashi 28.6 na kashe-kashen sun faru ne a Arewa maso Gabas ( an kashe mutum 219 ), kashi 23.5 a Arewa ta Tsakiya ( inda aka kashe mutum 180), kashi 23.5 a Arewa maso Yamma (mutum 180 sun mutu).

Kazalika kashi 10.5 na kashe-kashen ya faru ne a Kudu maso Yamma ( an kashe mutum 80), yankin Kudu maso Gabas na da kashi 9.2 (an kashe mutum 70) da kuma Kudu maso Kudu mai kashi 4.7 (an kashe mutum 36).