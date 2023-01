Ko Gezau don wasu sun fice daga jam’iyyarmu — APC

Mintuna 14 da suka wuce

APC ta ce sauya-shekar da Hajiya Naja`atu Muhammad, ta yi daga jam`iyyar zuwa PDP duk kuwa da girman kujerarta ta darakta a gangamin yakin neman zabe na dan takarar shugaban kasa na APC wato Bola Tinubu, da kuma ficewar da tsohon gwamnan jihar Adamawa, Senata Bindo Jibrilla, ba su dadarata ga kasa ba, saboda a cewar jam`iyyar da ma can babu abin da suke tsinanawa.

Ya ce, “ Wadanda suka fice daga APC, dama an tattara za a kore su shi ne da suka ji labari sai suka yi sauri suka fice daga jam’iyyar”.

To sai dai kuma anata bangaren, babbar jam’iyyar adawa a Najeriyar PDP, ta ce hijirar da Naja`atu da sauran manyan `ya`yan APC ke yi zuwa PDP, babbar nasara ce ga jam`iyyar da kuma dan takararta a wannan lokaci da ake gab da babban zabe, kuma `yan Najeriya sun gaji da fada ba cikawar da APC ke yi.

Amma APC a nata bangaren ta ce zancen kawai PDP take so, wai an ce da gwauro yaya iyali, tana zargin cewa PDP ba ta iya hada kan `ya`yan cikinta ba ma ballantana ta rungumi na wani.