An kama mutum 25 bisa zargin yunkurin juyin mulki a Jamus

Sa'a 1 da ta wuce

An kama mutum ashirin da biyar a sassa daban-daban na kasar Jamus bisa zargin yunkurin kifar da gwamnati.

Mutanen da suka kitsa juyin mulki sun hada da 'yan kungiyar masu tsattsauran ra'ayin rikau ta Reichsbürger [Citizens of the Reich], wadda 'yan sandan kasar Jamus suka dade suna sanya ido a kanta bisa munanan hare-haren da aka kai a baya da kuma karairayi game da wariyar launin jinsi.

An kiyasta cewa maza da mata kusan 50 ne ake zargi da shiga cikin gungun da ya yi yunkurin kifar da gwamnati domin ya maye gurbinta da wata sabuwar gwamnati irin wadda aka yi a Jamus a 1871 - wato wata daula da aka kira the Second Reich.