Shin Malaman jami'o'i na aikinsu yadda ya dace ko ci-ma-zaune ne ?

Mintuna 16 da suka wuce

To sai dai wannan batu na rashin biyan malaman albashi na ci gaba da tayar da jijiyoyin wuya, inda kungiyar ta sanya shi cikin sabbin bukatun da take so gwamnati ta amince da su kafin janye yajin aikin, suna masu cewa ba koyarwa ba ne kadai aikin malamin jami'a.