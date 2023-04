Matsayin azumi ga masu aikin ƙarfi a Ramadan

To ko mene ne matsayin azumin masu aikin ƙarfi da Ramadana?

Malamin ya ƙara da cewa azumi yana da alaka da iko da ƙudura, shi ya sa "waɗanda suke iya yin azumin amma da wahala, su ma idan ba za su iya ba, to sai su ciyar.

Ana nufin mutanen da suke tsofaffi, ko waɗanda suke da cuta, wadda take dawwamammiya ko wadda ba a san maganinta ba, to su ma, sai aka haɗa su da waɗanda suke tsoffi - to kullum sai su ciyar a madadin azumi."