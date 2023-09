Masana kimiyya sun ƙirƙiri siffar ɗan tayin mutum babu maniyya ba ƙwai

Asalin hoton, WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE

Wannan muhimmin lokaci kan zama wani gagarumin sanadin ɓarin ciki da samun tawaya tun a cikin ciki amma an yi masa raunin fahimta.

Matakin farawa

End of podcast promotion

"Ɗumbin godiya ga waɗannan ƙwayoyin halitta – abin da kawai za ka yi shi ne ka cakuɗa adadi daidai sannan a samu muhallin da ya dace, shi kenan sai komai ya fara kankama," in ji Farfesa Hanna. "Wannan lamari ne mai ban ta’ajibi."

'Abu ne mai azanci'

"Ina jin abu ya yi kyawu, ina jin an yi aikin da ya dace sosai, duk azancin abin yana fitowa kuma gaskiya an yi matuƙar burge ni," in ji sh.