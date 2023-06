An saki matar da aka ɗaure bisa zargin kashe 'ya'yanta huɗu bayan shekara 20

Sa'a 1 da ta wuce

Sakamakon haka, gwamnan New South Wales ya sanya hannu kan cikakkiyar afuwa, kuma ya ba da umarnin sakin Ms Folbigg daga gidan yari nan take.

An kwatanta shari’arta da ta Lindy Chamberlain, wadda a shekarar 1982 aka same ta da laifin kashe ‘yarta mai mako tara da haihuwa, duk da ikirarin da ta yi cewa wani karen daji ne ya dauki jaririn. An biya ta diyyar $1.3m (£690,000, $US 858,000) a 1992 saboda daure t da aka yi bisa kuskure.