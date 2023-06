Ku San Malamanku tare da marigayi Nasir Muhammad Nasir

Sa'a 1 da ta wuce

Mallam ya ce an haife shi a birnin Kano, a ranar 13 ga watan Maris na shekarar 1936.

Bayan da ya sauke, mahaifin nasa ya ƙara kai shi wata makarantar allon, a gidan su Is'haka Rabiu, wajen Mallam Dantinƙi, inda a can ne kuma ya haddace Alƙur'ani.

Bayan nan kuma ya tafi makarantar koyon harkokin shari'a ta Kano, inda daga nan, ''sai muka ɗauki jarrabawar Law School, sai aka ce mutum biyar ake so a ɗauka, ni ne na shida.''

''To mu kai wannan Law School muka gama, Alhamdulillahi zuwa ɗan wani lokaci kaɗan shi ma ban daɗe da yawa ba sai Mallam Abubakar Gummi ya samar min hanyar da zan tafi Madina shekara ɗaya tal sai na dawo.''

Wannan alaƙa kuwa ta samo asali ne a dalilin aiki da aka tura Mallam, na mai sanya ido a kan alƙalai, inda aka nemi ya yi rantsuwa kamar yadda ka'idar aikin take amma ya ce shi ba zai rantse ba.

''In dai amini ne ba ɗan uwa ba, in dai amini bai kai ya shi ba wallahi, na yarda da shi ya yarda da ni masoyina ne masoyinsa ne ni, babu abin da yake haɗa mu ko ya raba mu,'' in ji Mallam.