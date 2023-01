Masu barazanar hana zabe, cika baki ne kawai - Buratai

Asalin hoton, OTHER

Mintuna 39 da suka wuce

Laftanar Janar Tukur Yusuf Burutai, ya ce akwai fargaba da koke koken da ake, a kan cewa za a iya samun matsala a lokacin zaben mai zuwa, to yakamata mutane su duba su gani a yanzu akwai ci gaba wajen tabbatar da tsaro a Najeriya, bisa la’akari da shekarun baya da aka yi zabe.

'' To idan har a baya a lokacin da ake fama da matsalar tabarbarewar tsaro an yi zabe lami lafiya, ina ga yanzu an samu ci gaba sosai wajen tabbatar da tsaro, don haka kowa ya kwantar da hankalinsa za a iya zabe mai zuwa cikin lumana da kwanciyar hankali, domin jami’an tsaro sun shirya,'' inji shi.