Wace ce Camilla – Matar sabon Sarkin Ingila?

Mintuna 55 da suka wuce

Ita ce abar ƙaunar Charles, makusanciyarsa tun suna matasa kuma mai ɗakinsa ta tsawon shekara 17. Kuma yanzu, ita ce wadda take auran Basarake da a Turancin Ingilishi ake yi wa laƙabi da 'Queen Consort'.

Amma ta samu galabar hana ƙalubalen da take fuskanta ya yi tasiri a kanta inda a hankali ta tabbatar da matsayinta a matsayin mace mafi girman matsayi a tsakanin iyalin masarauta.

An ɗauki lokaci kafin Sarauniya Elizabeth ta nuna goyon bayanta ga soyayyarsu amma a shekarunta na ƙarshe ta nuna goyon bayanta ga Camilla.

A farkon shekarun 1970 ne aka haɗata da matashi Yarima Charles. A cewar Jonathan Dimbleby, wanda ya rubuta littafi kan yariman, "ta kasance mai nuna ƙauna gare shi, kuma nan da nan ta faɗa kogin so - ya kuma tsunduma sonta kusan lokaci guda." Amma lamarin bai zo a lokacin da ya dace ba. Charles a lokacin yana shekarun 20 kuma yana aiki a rundunar sojin ruwa. An tura shi aiki ƙasar waje a ƙarshen shekarar 1972. Kuma a lokacin da baya nan, Andrew ya nemi amincewar Camilla ta aure shi kuma ta amince. Me ya sa ba ta jira Charles ya nemi aurenta ba? Ƙawayenta na raɗe-raɗin kawai ba ta hango kanta bane a matsayin sarauniya.