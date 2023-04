Binani ta nemi kotu ta hana INEC 'soke nasararta ta zama gwamna'

Sa'a 1 da ta wuce

"Sai an mata fassarar ma'anar dokar nan ta zaɓe, sashen da ya ce idan an rigaan ayyana ɗan takara ya ci zaɓe, to sai kotu ce kawai za ta iya warware wannan ayyanawar, ba hukumar zaɓe ko wani mutum ba" in ji Mallam Sajo.