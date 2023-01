Yadda tsadar rayuwa ta tilastawa likitocin Najeriya ficewa zuwa ƙasashen waje

Oroma tare da Osione, sun kirkiro da This Is Us, wani samfurin salo da salon rayuwa mai ɗorewa wanda ke amfani da kayan gida da masu sana'a, wanda ya kunshi auduga da ake nomawa da kuma rini a arewacin Najeriya.

"Koyaushe ina jin kamar: 'Me ke faruwa da ni?' Ina kasawa ne saboda ba zan iya yin duk abubuwan da mahaifiyata take yi ba, amma na gane cewa ƙasar ba ta yi min abin da ya kamata ba." Ba ita kaɗai ta ji haka ba. Najeriya na fuskantar ɗimbin masu hijira mafi muni cikin shekaru.

"Labari na shine labarin yawancin likitocin Najeriya," in ji shi ta wayar tarho. “Ban taba son barin Najeriya ba, niyyata ita ce in fara zama a can, in zama kwararre sannan in dawo don yi wa ƙasata aiki.