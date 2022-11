Wani fim kan matan India da suka shiga kungiyar 'ta'addanci' ta Islamic State ya jawo ce-ce-ku-ce

Mintuna 21 da suka wuce

"Yanzu sunana Fatima Ba, mamba a kungiyar ta'addanci ta IS da aka kulle a Afghanistan," in ji ta, tana mai karawa da cewa akwai 'yan mata "32,000 irin ta da suka zama 'yan kungiyar kuma an binne su a saharar Syria da Yemen bayan an kashe su".