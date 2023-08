Camfe-camfe bakwai a kan shayar da jarirai nonon uwa

Taken ranar shayarwar ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi shine neman goyon baya da ƙwarin guiwa ga mata domin shayarwa a wajen aiki.

Camfi na biyu: Shayarwa akwai raɗaɗi kuma kan nono na kumbura

Farfesa Waitt: Amsar wannan ta na da sarƙaƙiya, saboda zafin da ake ji a farkon shayarwa akwai wanda bashi da aibu saboda hakan na faruwa ne kafin bakin nono ya buɗe, amman idan ya wuce ƙima ko ya ɗauki lokaci yana zafin to akwai damuwa, saboda bai kamata shayar da nono ya zama abu mai ciwo ba, sai dai idan bakin nonon na ɗauke da wasu ƙwayoyin cuta ko kuma ba a koyawa yaron yadda ya kamata ya riƙa jan nonon ba.

Idan har haihuwar farko ce, to akwai buƙatar a bi a hankali wajen koyawa Uwa yadda za ta shayar da nonon uwa ga jaririn ta, a kuma lura sosai domin tabbatar da cewa ciwon da take ji bai wuce ƙima ba, domin idan har ya wuce ƙima akwai buƙatar a je asibiti wajen mlamar jinya ko mai ƙarɓar haihuwa.

Camfi na biyu: Duk wadda ba ta fara shayarwa nan take ba, ba za ta iya ba daga bisani

Farfesa Sutcliffe: Dukkan wani abin da zai ƙara bada ƙwarin gwiwa ga uwa wajen shayarwa to yana da amfani sosai a kowane mataki. Duk wani abin da ba na asali ba ga ɗabi'ar ɗan adam da aka ƙara to ba ya bisa ma'aunin kimiyya.

Amman akwai alfanu mai yawa game da ba jariri nono nan take da an haife shi.

Camfi na uku: Mai shayarwa ba za ta iya shan duk wani magani ba

Camfi na huɗu: Kafin fara shayarwa sai dai ki dinga cin abinci lami kuma ba ke babu yaji

Farfesa Waitt: Uwa za ta ci duk abin da take so a lokacin da take shayarwa.