'Maza fiye da 500 sun yi lalata da ni don na samu damar zuwa Turai'

Mintuna 36 da suka wuce

Aikin gyaran gashi take yi a Jihar Delta, kuma wanda ya yi mata romon baka ya nuna mata cewa yana da 'yar uwa da take gyaran gashi a Turai, kuma Turawan suna son yadda 'yan Najeriya suke yaran gashi soasi.

"Da yake motar lillube take da tamfal, sai suka ce a cire tamfal din su gani, kamar shi buzun da ya dauko mu yana da asiri a jikin zobensa, yana mirzá zoben sai ya bude ga mu dai a ciki amma tinkiyoyi suke gani,” in ji Ada . Ada ta ce a karshe sun samu shiga Aljeriya wani gari da ake kira Oran. "Har da masu HIV cikin wadanda suka rika kwanciya da mu a Aljeriya"

Ba Ada ce kadai ta fuskanci irin wannan tashin hankalin ba, akwai daruruwan matasa da ke irin wannan tafiya daga nahiyar Afrika, babu wanda ke tsira daga maza har mata. A Aljeriya akwai wata tashar da ake jibge 'yan ciranin da suke bin hanya domin shiga Morocco, za su jira har sai an saci numfashin jami'an lura da shige da fuce sai a tsallaka da su Rabat. An ajiye su Ada a wannan wuri kimanin watanni biyu, kuma a cikin wasu dakunan tamfal suke kwana, babu dare babu rana maza ne kawai ke tsallakowa suna zabar matan da za su je su kwanta da su. "Ni dai ba a min wannan cin zarafin ba saboda mu 'yan matan Oga ne, ya fada tun kafin mu karaso cewa kada wanda ya kusance mu, mun huta a wurin, abin da ba a yi a wajen kamar sanya gajeren wando da karamar riga mu duk sai da muka yi, babu wanda ke taba mu." "Cikin wadanda suka rika neman matan da ke wurin akwai wadanda ba su da lafiya, ana zargin HIV ce da su, a cikinsu akwai wadanda muna wannan wurin suka mutu, ba ruwansu da amfani da kororon roba, in ma kin yi ciki babu ruwan kowa." in ji Ada. "Yadda na fara karuwanci a Morocco"