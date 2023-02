Yadda rashin kyakkyawar sadarwar intanet ke kawo cikas a hada-hadar kasuwancin Najeriya

Asalin hoton, OTHER

Mintuna 44 da suka wuce

'Yan kasuwa da sauran al’ummar Najeriya na kokawa da matsalar rashin kyakkyawar sadarwar intanet abin da suka ce na kawo cikas wajen biya da kuma tura kudi musamman idan an yi sayayya.

Duk da shige da ficen jama’a a kasuwanni, 'yan kasuwar sun ce hada-hada ta ja baya sosai, sakamakon karancin kudi a hannun jama’a da kuma wahalar da ake sha wajen tura kudi idan an sayi kaya.

Shi kuwa Alhaji Idris Yusuf Muhammad, cewa ya yi dama can sun dade da wannan matsalar ta rashin kyawun intanet.

Ya ce.“ Babu ciniki kudi hannu, sau da dama sai azo a yi maka cinikin kaya mai yawa idan an tura maka kudi sai ka shafe sa’oi baka gansu sun shiga cikin asusun ajiyarka na banki ba, to wannan ne ya ke hanamu bayar da kaya, saboda ba zaka dauki kaya ka bawa mutumin da ka sani ba ya tura maka kudi kuma ka shafe kwanaki baka gansu ba, a ina zaka nemo shi?.“

Dan kasuwar ya ce, wani lokaci ma ida an tura maka kudi shi wanda ya tura sai ya ga an cire masa amma kuma kai baka gansu ba, sannan sai bayan wasu sa’oi kuma sai ya ga an mayar masa da su.