Amurka da Jamus na shirin aika wa Ukraine tankokin ƴaƙi

Sa'a 1 da ta wuce

Bayan watanni na nuna rashin kulawa, an ruwaito cewa Amurka da Jamus na shirin aika wa Ukraine tankokin ƴaƙi, a wani abu da Kyiv take fatan zai kawo sauyi a faɗa da take yi da Rasha.