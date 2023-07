Wace ce mace ta farko Babbar Alƙaliya ta jihar Kano?

Mintuna 43 da suka wuce

Me ake cewa game da nagartar Dije?

''Tun da nake shari'a a gaban kotunta, ban taɓa jin cewa ta yi wani abu da bai kwanta min a rai ba, bisa son rai. Ko ta yi ƙoƙarin karɓar wani abu. Sannan ban taɓa jin wani lauya ya yi ƙorafi da ita ba," in ji Bukarti.

A cewarsa, Dije "Alƙaliya ce mai ƙoƙarin tsaftace aiki, babu cin hanci, babu almundahana, ba alfarma. Kuma ba sani, ba sabo, in dai aka zo batun aiki."

"Ni dai har na bar aikin lauya a Kano, ban taɓa ganin wani alƙali ko alƙaliyar da lauyoyi ke tsoron kawo mata wasa ba, kamar Justice Dije," in ji Barista Bulama.

Ya ce alƙaliya ce da ba ta lamuntar yawan neman ɗage shari'a a kotun da take jagoranta. "Ni kaina duk shari'o'in da na yi a kotunta sun ƙare a cikin ƙasa da shekara biyu."

Ta ƙara da cewa "haƙiƙa, mu mata mun ji daɗi kuma mun yi murna game da wannan naɗi, don kuwa yanzu an samu gauraye a tsakanin masu jagorantar rassan gwamnati uku".

"Kuma muna fatan samun sauye-sauye a fannonin da suka shafi al'amuran mata, musamman laifukan da ake aikata wa mata'', in ji Barista Aisha

Wace ce Justice Dije aboki?

An haifi Mai shari'a Dije Aboki a cikin birnin Kano, ranar 10 ga watan Yulin 1964. Ta fara makarantar firamare a 1969.

Sauyi huɗu da ake sa ran za ta iya kawowa ɓangaren shari'ar Kano

Abu na farko, in ji Barsita Bulama Bukarti, shi ne tura ƙararraki zuwa kotuna. Ya ce da yake duk shari'ar da aka shigar gaban babbar kotun jiha, ana kai fayal ɗin ofishin cif joji, don ta raba wa kotunan da ke faɗin jihar a yi shari'a.

"To a nan, wasu lokuta ana yin hannu ya san na gida, wasu lauyoyi ko masu ƙara sukan shigar da ƙara, sanna su yi ta bibiyar takardun shari'ar don ganin an kai gaban alƙalin da suke tunanin za su samu sassauci, kuma mafi yawanci rashin gaskiya ake yi," in ji Bukarti.