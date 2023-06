Yadda sabon tsarin canji na CBN zai shafi darajar naira

Mintuna 40 da suka wuce

Ya ce ɗaya daga cikin matsalolin da ke haifar da tashin farashin dala a Najeriya ita ce samun kasuwanni kuɗi biyu masu bambancin farashi, to amma idan ana so a haɗe su, kamata ya yi sai an yi la'akari da wasu abubuwa.