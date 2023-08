A gurfanar da Taliban gaban kotu kan keta hakkin mata - Gordon Brown

Mintuna 33 da suka wuce

Tsohon firaministan Birtaniya Gordon Brown ya shaida wa BBC cewa, yadda kungiyar Taliban ke 'muzguna' wa mata da 'yan mata a Afghaninstan ''laifi ne na take hakkin bil-adama.

"Wannan babban cin zarafi da take hakkin mata da 'yan mata ne,''in ji shi.

Yayin da yake zantawa da BBC, Mista Brown - wanda a yanzu ke zama jakadan Majalisar Dinkin Duniya na musamman kan ilimi - ya ce a yanzu an kange mata daga samun ilimi, an toge su daga aikin gwamnatin, an hana su zuwa wurare da dama''