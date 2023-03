Yadda cutar kansar mahaifa ta yi basaja a matsayin jinin al’ada

An dai kwashe shekaru ba tare da an iya gano cutar kansar da ake addabar ta ba.

Kelly Pendry, mai shekara 42 da ke zaune a Birtaniya, an gano a shekara ta 2021 cewa tana fama da wata nau’in kansar bakin mahaifa mai wuyar sha’ani.

To amma ta fara fuskantar zubar jini mai yawa na tsawon kwanaki a lokacin jinin al’ada da kuma ciwo mai tsanani ne a shekarar 2016.

Kelly na tunanin cewa kila da cutar ba ta yi muni ba a yanzu inda an gano ta da wuri.

Kelly, wadda ke da yara biyu, ta ce a lokacin farko da ta farko shaida wa likita halin da take ciki, ya ce mata “jikinki zai ɗauki lokaci (bayan juna-biyu) kafin ya dawo daidai.”

Ta ce an shawarce ta ta yi amfani da kwayoyin tsarin iyali. A wani lokacin kuma ta ce an rubuta mata wasu magunguna na rage damuwa.

To amma lafiyar Kelly ta ci gaba da taɓarɓarewa.

‘Ta yaya kika daure?”

“A karon farko na samu wanda ya gaskata cewa akwai wani abu,” in ji ta. “ya ce min ‘yaya kika jurewa?’ na ce masa ba na iya jurewa.”

A watan Nuwamban 202, an gano cewa Kelly na ɗauke da wani abu da ke girma a bangon mahaifarta.

An fada mata cewar cire mahaifarta ne kawai mafita, to amma annobar korona ta sa an rinka ɗage lokutan da suka kamata ta ga likita har ta kai ga ba a samu yi mata aikin cire mahaifar ba.