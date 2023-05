Ko China za ta iya kere Amurka a fagen ƙirƙirarriyar basira ta AI?

"Kamfanonin kula da intanet na China sun fi samun ci gaba a kan na Amurka - wani batu da za a iya ƙalubalanta, sai dai ya danganta ga yadda kake auna ci gaba," in ji Kendra Schaefer, shugabar sashen nazarin manufofin fasaha a Trivium China.

Sai dai ta ce "an ƙiyasta cewa manyan ƙasashe sun zarta China wajen ikon samar da na'urori da kayan fasaha na zamani da wajen shekara 10 zuwa 15".

Kamfanonin sadarwa na Silicon Valley

Ta taimaka wa masu ƙirƙire-ƙirƙire a Amurka ta hanyar al'adun bincike na musamman, in ji Pascal Fung, daraktan cibiyar binciken AI a jami'ar kimiyya da fasaha ta Hong Kong.

Masu bincike suna shafe shekaru suna aiki domin inganta fasaha ba tare da tanadin manhajar ba, in ji Ms Fung.

"Babu wannan tsarin a akasarin kamfanonin China. Suna gina tsarin ƙirƙirarriyar basira kawai idan suka ga karɓuwa," in ji ta. "Wannan wani babban ƙalubale ne ga fasahar AI ɗin China.

Masu zuba jari ma suna tallafa wa yunƙurin nazari da ƙasar take yi. A 2019, kamfanin Microsoft ya ce zai saka dala biliyan ɗaya, kwatankwacin fan 810,000 a manhajar OpenAI.

"AI ɗaya ne daga cikin manyan fasahohi na wannan zamani kuma yana da yiwuwar taimakawa wajen warware galibin ƙalubalen da duniya ke fuskanta," in ji shugaban kamfanin Microsoft Satya Nadella.

Damar China

Tana kuma da kasuwar intanet mai ci, in ji Edith Yeung, abokin aiki a kamfanin zuba hannun jari na Race Capital.

Dalilin haka, akwai yalwar bayanai da ake iya amfani da su wajen inganta manhajojin. "Tsarin AI yana da kyau ne kawai kamar bayanan da ake da su domin koyo daga gare su," in ji Ms Yeung.

"Ko dai ta hanya mai kyau ko akasin haka, China ba ta da isassun dokoki da ke kiyaye sirri da kuma ƙarin bayanai idan aka kwatanta da Amurka. Akwai na'urar naɗar hoto ta CCTV da ke gane fuska a ko ina, misali," in ji ta. "Ka yi tunanin irin alfanun da hakan zai yi ga hotunan da aka samo daga AI."

Yayin da fasahar China da alama ke bayan Amurka, masu ƙirƙirarsu suna na da dama, a cewar Lee Kai-Fu, wanda ya bayyana a littafinsa mai suna AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order.