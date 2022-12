Chelsea na son Felix, Arsenal ta taya Mudryk fam miliyan 55

Mintuna 37 da suka wuce

Chelsea na tunanin daukar dan wasan gaban Atletico Madrid Joao Felix inda take so dan wasan mai shekara 23 dan Portugal ya koma kulob din a watan Janairu a kyauta. (Telegraph - subscription required)

Ajax ta tuntubi golan Brentford da Sifaniya David Raya mai shekara 27 kan yiwuwar komawarsa can a watan Janairu. (AS - in Spanish) Barcelona ta janye aniyarta ta sayar da dan wasan Netherlands mai shekara 25 Frenkie de Jong wanda shi ne Manchester United ke nema a kaka mai zuwa. (Sport - in Spanish)