Da gaske shan zuma da madara na saukar wa mata da ni'ima?

Mintuna 36 da suka wuce

To amma, da gaske yin hakan na saukar da ni'ima? Idan kuma yana saukarwa, to da zarar an sha zuma da madarar ne kawai sai ni'imar ta fara zuba? Ko kuwa sai an ɗauki wani lokaci ana sha sannan zai fara aiki?