Abubuwan da suka kamata ku sani kan madugun ƴan adawar Senegal Ousmane Sonko

Babban ɗan adawa da gwamnatin shugaba Macky Sall, wanda kuma ya so sake tsayawa takara a babban zaɓen shugaban Senegalda za a yi a ranar 25 ga watan Fabrairu, 2024.

A yanzu an yanke masa (Ousmane Sonko) hukuncin daurin shekaru biyu a gidan yari bayan kama shi da laifin 'gurɓata matasa', sannan an kuma yanke masa tarar CFA 600,00.

Ousmane Sonko, wanda shi ne jami`in gwamnati mai kula da haraji da kadarori, ya samu bunƙasa a siyasa cikin ƴan shekaru ƙalilan, bayan an kore shi daga aikin gwamnati, ya zama ɗan majalisar dokokin ƙasar, sannan ya zama magajin garin Ziguinchor.

Me ya sa aka kori Ousmane Sonko daga aikin gwamnati?

An kore shi ne daga aikin gwamnati ba tare da biyan sa haƙƙinsa na fansho ba, kuma aka zarge shi da saɓa wa dokar kiyaye sirrin ƙasa.

Ousmane Sonko shi ne ya kirkiro jam'iyyarsa ta siyasa maio suna African Patriots of Senegal for Work, Ethics and Fraternity (PASTEF) a cikin shekara 2014 a lokacin yana ma'aikacin gwamnati.