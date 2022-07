Yadda soyayya ke gajiyar da masu yin ta a intanet

Sa'a 1 da ta wuce

Ɗan shekara 28 ɗin da ya kammala makaranta a New England kuma masoyin ƙwallon ƙafa, ya ce ba shi da matsala da wajen haɗuwa da matar amma fa hakan ba ya nufin son ta yake yi, kuma ya yi imanin akwai wasu matan da zai iya yin soyayya mai daɗi da su fiye da ita.

Sai dai duk da haka mutane na ci gaba da amfani da manhajojin don neman masoya, kuma da alama duk irin yadda suke da wahala mutane sun fi samun abin da suke so cikin sauƙi ta nan ɗin.

Andy Hong ya ce manhajar na yawan turo masa 'yan mata iri ɗaya amma ba ya samun abin da yake so

‘Akwai yawan duddubawa’

A taƙaice, gajiyar soyayyar intanet na nufin gajiyar da mutane ke fama da ita saboda yawan dudduba abubuwa a manhajar soyayya ta intanet, a cewar Nora Padison, wata ƙwararriyar mai ba da shawara a kamfanin Space Between Counseling Services da ke Amurka.

Padison ta ce ana iya fahintar wannan gajiya lokacin da mutum ya fara munana zato kan manhajojin soyayyar; da lokacin da ya fara jin abin ya zamar masa wani aikin yi, in ji Padison.

Kashi 35 na mutanen sun ce sun goge manhajar ce saboda ba su samu abin da suke so ba.

Hakan na nufin ko dai ba su samu amsa ba, ko ba su samu wanda ya dace da su ba, ko kuma ba su samu amsar da suke so ba," in ji Padikson.

Guiser ta fara amfani da manhajar Bubmble da Hinge lokacin da ta katse soyayyar da take yi a watan Janairu, duk da cewa tun a 2013 ta fara amfani da manhajojin.

Sai dai ta ce a manhajar Bumble, dole sai mutum ya biya sannan zai iya zaɓar mutane bisa tsarin da ya fi so.

Amma tun da ita ba kuɗi take biya ba, "an tilasta mata dudduba ɗaruruwan mutanen da take son haɗuwa da su".