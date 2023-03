Mun yi wa abokan hamayya kwanton-ɓauna muka ci zabe - Sanata Abdullahi Adamu

Sa'a 1 da ta wuce

To sai dai Sanata Abdullahi Adamu, ya ce da sanin su suka bari abokan hammayar tasu suka samu galaba a wasu jihohin.

Ya ce "Ai shi abokin adawa a tafiya irin wannan sai ka yi masa kwanciyar Namaledu. Inda yake ganin ci ba a nan cin yake ba, Najeriya tana da fadi, mun faɗi a Legas ba mu so haka ba shi ke nan sai suka mike kafa."

Ya kara da cewa, "Mun fadi a Kaduna, ba mu so haka ba, Kano ba mu samu yadda muke so ba, Katsina suna yekuwar sun yi nasara, ni ma ina shugaban jam'iyya sun ci jihata, to sai muka bi a hankali muka yi musu yankan baya."