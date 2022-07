Shinzo Abe: Tsohon firaministan Japan na cikin mawuyacin hali bayan harbinsa

Mintuna 32 da suka wuce

Ba a bata lokaci ba aka garzaya da tsohon fira ministan mai shekara 67 asibiti. Wakilin BBC ya ce harbi na farko bai same shi ba, to amma harbi na biyu an sami Mr Abe a baya, kuma nan take ya yanke jiki ya fadi kasa cikin jini.